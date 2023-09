16-Jähriger raste in Schwaz mit frisiertem Motorrad Polizei davon: In Maisfeld versteckt

Schwaz – Ein 16-jähriger Bursche lieferte sich am Sonntagnachmittag eine spektakuläre Verfolgungsjagd mit der Polizei: Der Teenager hatte laut Berichten ein frisiertes Moped im Raum Achensee gekauft und war damit gegen 17 Uhr auf der B 171 in Schwaz unterwegs, als er einer Polizeistreife ins Auge fiel. Sofort wollten die Beamten den Lenker aus dem Verkehr ziehen, weil dieser mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war.

Der Bursche blieb jedoch trotz des eingeschalteten Blaulichts und Folgetonhorns nicht stehen. Stattdessen fuhr er mit rund 100 km/h davon. Die Streife verfolgte den Lenker, der die Geschwindigkeit erhöhte und versuchte, in Richtung Weer zu fliehen. Durch riskante Fahrmanöver wollte er die Polizisten bei Pill von der Straße abdrängen und gefährdete damit auch andere Verkehrsteilnehmer.

In Weer ließ der 16-Jährige sein Fahrzeug schließlich zurück und flüchtete in ein Maisfeld. Um 17.15 Uhr war die Verfolgungsjagd dann vorbei – der Jugendliche gab auf und ließ sich widerstandslos festnehmen. Die Ermittlungen wegen versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt laufen, eine Berichterstattung an die Staatsanwaltschaft Innsbruck und die Bezirkshauptmannschaft Schwaz folgen. (TT.com)