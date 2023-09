Kann Babler Bundeskanzler?

Das Ziel ist längst ausgegeben. Andreas Babler will die SPÖ zurück in das Kanzleramt führen. Dieses musste die Partei nach dem Wahlerfolg von Sebastian Kurz 2017 verlassen. Und seit Babler vor knapp 100 Tagen als Nachfolger von Pamela Rendi-Wagner zum Vorsitzenden gewählt wurde, wird eine Frage gestellt: Kann Babler Kanzler? Nur zur Erinnerung: Diese Frage wurde auch Rendi-Wagner gestellt. Und diese Frage könnte jedem gestellt werden. Nur beim amtierenden Kanzler Karl Nehammer und seinem Vorgänger Alexander Schallenberg wurde sie nicht gestellt. Zumindest nicht im Vorfeld. Denn beide wurden quasi über Nacht zum Kanzler gemacht. Schallenberg räumte nach zwei Monaten wieder das Kanzleramt. Nehammer ist noch Kanzler. Jetzt will er uns mit einer Kampagne davon überzeugen, dass Österreich während seiner Kanzlerschaft nicht so schlecht dasteht, wie es scheint. „Glaub an Österreich.“ Babler kann als Oppositionspolitiker nicht mit Frohbotschaften punkten. Er muss sich mit Argumenten, Entwürfen, klaren Vorstellungen als Alternative anbieten. Gegenüber dem amtierenden Kanzler und dem selbst ernannten „Volkskanzler“. Noch ist ihm das nicht gelungen. Er ist zwar erst 100 Tage in seiner Funktion als SPÖ-Chef. Doch viele Tage, um das zu erreichen, hat er nicht mehr. Die Frage, ob er Kanzler kann, ist erst dann zu beantworten, wenn er das Kanzleramt für die SPÖ auch erobert. Doch davon ist die Partei weit entfernt.