Stark betrunken: 50-jähriger E-Biker prallte in Natters gegen Auto und stürzte

Natters – Zum Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem E-Bike kam es am Sonntagabend im Bereich der Schulstraße in Natters: Gegen 20.50 Uhr war ein 22-Jähriger mit seinem Pkw in Richtung Osten unterwegs und bog bei der Kreuzung Schulstraße/Schießstand in Richtung Süden ab.