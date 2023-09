Also doch? Taylor Swift heizt Liebesgerüchte mit NFL-Spieler an

Eigentlich ist Taylor Swift meistens von kreischenden Groupies umgeben: Am Wochenende drehte sie den Spieß mal um. Bei einem Spiel der Kansas City Chiefs feuerte sie einen ganz besonderen Spieler an. Seit Wochen wird spekuliert, dass er ihr neuer Freund ist.

Kansas City (Kansas) – Taylor Swift (33) hat sich ein Footballspiel der Kansas City Chiefs angeschaut und damit Gerüchte über eine Beziehung mit Travis Kelce (33) angeheizt. Die Sängerin, deren Beziehungsende zu ihrem langjährigen Freund Joe Alwyn im Frühjahr öffentlich geworden war, trug bei dem NFL-Spiel am Sonntag, bei dem Kelce und sein Team gegen die Chicago Bears gewannen, eine Jacke in den Farben von Kansas und stand neben Kelces Mutter Donna.

Seit Kelce im Juli sein Interesse an der vielfachen Grammy-Gewinnerin öffentlich gemacht hatte, spekulieren Fans über den Beziehungsstatus der beiden. Kelce sagte vor zwei Monaten in seinem Podcast "New Heights", dass er Swift gerne bei ihrem Konzert seine Nummer gegeben hätte. "Ich war enttäuscht, dass sie vor oder nach ihren Auftritten nicht redet, weil sie ihre Stimme für ihre 44 Songs schonen muss", erklärte er.