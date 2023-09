Bitter! Verletzter Arnautovic fällt bis zu zwei Monate aus

Mailand - Marko Arnautovic droht eine zweimonatige Zwangspause. Der Stürmer von Inter Mailand musste am Sonntag beim 1:0 in Empoli in den Schlussminuten verletzt vom Rasen gehen. Die medizinischen Checks, denen sich der ÖFB-Teamspieler am Montag unterzog, ergaben eine mittelschwere Muskelzerrung im linken Oberschenkel, teilte Inter in einer Presseaussendung mit. Der Zustand des Spielers soll in den nächsten Wochen erneut geprüft werden.