Landeckerin Iris Pendl gibt Tipps für die zweite Wiesn-Woche

Iris Pendl kümmert sich unter anderem um die Reservierungen am Oktoberfest im Theater- und Bierzelt „Auf geht’s zum Schichtl“.

Innsbruck – „Ich habe das Wiesn-Fieber“, sagt Iris Pendl begeistert. Die Landeckerin erinnert sich noch gut an ihren ersten Besuch auf dem Münchner Oktoberfest vor 25 Jahren. „Man taucht ein in eine Welt, die eigentlich nicht real ist“, schwärmt sie. Heuer arbeitet die 54-Jährige, die in Salzburg als Verkaufsberaterin bei einem Textil-Unternehmen tätig ist, das vierte Mal beim „Auf geht’s zum Schichtl“.

Das Theaterzelt (dem Theater ist ein kleines Bierzelt angeschlossen), ist eine Institution auf der Wiesn. Geworben wird mit „Illusionen und der skurrilen Enthauptung“. Es ist ein Theaterklamauk, der sich seit 150 Jahren wiederholt. Ein Klassiker, geleitet von Conny Berke, deren rechte Hand Iris Pendl während der 18 Tage ist.

Zudem ist das Zelt neben den High-Society-Orten wie dem Käfer ein „kleiner Schickimicki-Treff“, verrät Pendl. Vergangenes Jahr feierte u. a. Abfahrts-Olympiasieger Franz Klammer in dem Zelt mit feiner österreichischer Küche und viel Stimmung. Bis heute tummelt sich dort so mancher Promi gerne.

Die Wiesn, das ist für Kinder ein Eldorado mit unzähligen Fahrgeschäften und für die Älteren ein großer Party-Rausch. 5,7 Millionen Besucher waren es 2022. Zudem kommen circa 13.000 Personen zum Arbeiten. Im Service ist der Einsatz Schwerstarbeit. Bis zu 18 Maß trägt Kellnerin oder Kellner. Das entspricht mehr als 40 Kilogramm.

Erschrecken kann das Iris Pendl nicht. „Ich habe schon als Jugendliche hart gearbeitet“, erinnert sie sich an den Einsatz im familieneigenen Gemüse-Handel Kofler, der heute in Zams seinen Sitz hat. Aber zu romantisch will sie die Wiesn auch nicht verstanden wissen. Naiv dürfe man nicht sein. Klar gebe es viele Polizeieinsätze. Für Pendl ist der Abend auf dem Oktoberfest sowieso kein Thema mehr. „Ich mache die Frühschicht im Schichtl“, erklärt sie und habe schon frei, wenn es deftiger werde.

Die Tische in den Zelten auf dem größten Volksfest der Welt sind begehrt. Wer jetzt noch spontan bis zum 3. Oktober in München dabei sein will, für den hat Insiderin Pendl ein paar Tipps: Tischreservierungen laufen immer über das jeweilige Zelt. „Gerade für die Tische am Vormittag gibt es immer ein freies Kontingent“, sagt Pendl. Dieses sei über die Wiesn-Telefone der Veranstalter zu erfragen, die auf den jeweiligen Homepages ausgewiesen sind. „Wer auf einer Warteliste landet, soll dazusagen, wenn er in einer großen Gruppe kommt“, gibt Pendl einen weiteren Tipp. Zehnköpfige Runden werden gerne gesehen.

Da es mehrere Tischwechsel gibt, mache es auch Sinn, früher aufs Oktoberfest zu kommen. „Wer zum Beispiel eine Tischreservierung für sieben Uhr abends hat, sollte sich sein Bändchen früher holen“, empfiehlt die Insiderin, da es schwer sei, später dann noch ins Zelt zu kommen. Man müsse also schon einiges beachten. „Es ist eben eine Wissenschaft, auf die Wiesn zu gehen“, sagt die Landeckerin und lacht.