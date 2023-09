Innsbruck – Auf Betrüger fiel eine 63-jährige Frau in Tirol herein. Via WhatsApp wurde der Frau innerhalb eines Monats ein Betrag im wurde eine 63-jährige Österreicherin, mittels WhatsApp eine Summe im unteren fünfstelligen Eurobetrag abgeknöpft. Sie sollte mehrere Vorauszahlungen leisten, versprochen wurde ihr ein Geldkoffer mit 100.000 Euro. (TT.com)