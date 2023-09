Neue Filialen geplant: MPreis baut in Südtirol kräftig aus

Völs – MPreis will seine Präsenz in Südtirol kräftig ausbauen. Neben zwei neuen Märkten, die in den kommenden Monaten in Seis am Schlern und in St. Jakob eröffnen sollen, sind weitere zehn Standorte geplant, hieß es in einer Aussendung. Die aktuelle Offensive schreibe damit ein bereits mehrere Jahre andauerndes Wachstum fort. „In den letzten zehn Jahren haben wir unser Südtiroler Filialnetz um 75 Prozent erweitert“, so die Geschäftsführung.