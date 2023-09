Polizei greift 19-jährigen Drogendealer in Innsbruck auf

Innsbruck – Weil er sich fluchtartig wegbewegte, als die Polizeistreife an ihm vorbeifuhr, fiel ein 19-jähriger Iraker am Montag der Polizei in der Innsbrucker Museumstraße auf. Die Beamten verfolgten den Mann und konnten ihn schließlich anhalten und einer Kontrolle unterziehen.