Inflation in Frankreich: „Manche Leute essen und duschen weniger“

Die veränderten Kaufgewohnheiten könnten in Frankreich die seit Monaten anhaltende Debatte zwischen Einzelhändlern, Politikern und Konsumgüterherstellern über die Lebensmittelpreise anheizen. Am Mittwoch will sich die Regierung von Präsident Emmanuel Macron in ihrem Haushalt mit der Lebensmittelinflation befassen. Die Regierung hat die jährlichen Preisverhandlungen zwischen Supermarktketten und Lebensmittelriesen wegen der hohen Inflation auf September vorgezogen und will bis Mitte Jänner Preissenkungen durchsetzen. Anders als in Deutschland mischt sich die Regierung des Nachbarlandes aktiv in die Preisgestaltung ein.