Thöni sagt „Danke“ mit Familienfest

„Wir dürfen stolz sein auf das, was wir gemeinsam erreicht haben und wollen auch in Zukunft ein verlässlicher Partner für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie für unsere Kunden und Partner sein. Wir sind bereit für die Herausforderungen der Zukunft und fest entschlossen, das Unternehmen weiter in eine erfolgreiche Zukunft zu führen. Ihnen allen ein herzliches Danke dafür.“ So Helmut Thöni, geschäftsführender Gesellschafter, in seiner Rede an die Belegschaft.