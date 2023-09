ÖVP und FI einigen sich, Tursky tritt in Innsbruck als Bürgermeister-Kandidat an

Landesparteiobmann und Landeshauptmann Anton Mattle sieht eine historische Einigung. „Nach 30 Jahren der Spaltung ist es gelungen, das zusammenzuführen, was zusammengehört: Die bürgerlichen Kräfte in Innsbruck treten wieder geeint auf und ziehen zum Wohle der Stadt an einem Strang.“ Jetzt gelte es, diese Kraft zu nutzen und die gegenseitige Blockade zu beenden.