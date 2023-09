800 Schüler bei größtem Freiluft-Klassenzimmer in Mayrhofen: Social-Media-Stars mittendrin

800 Tiroler SchülerInnen im Alter von 10 bis 15 Jahren erlebten am Dienstag im Zillertal einen Schultag der besonderen Art.

Mayrhofen – Rund 800 Schülerinnen und Schüler wurden am Dienstag beim „We are One“-School Opening im größten Freiluft-Klassenzimmer Österreichs für das neue Schuljahr am Mayrhofner Ahorn motiviert.