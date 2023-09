Alaba entschuldigt sich bei Real-Fans für Leistung bei Derby-Pleite gegen Atletico

Madrid - Österreichs Real-Star David Alaba erwischte am Sonntag im Madrider Derby einen gebrauchten Tag. Gegen den Lokalrivalen Atletico Madrid zogen der ÖFB-Teamkapitän und Co. mit 1:3 den Kürzeren. Die "Königlichen" verloren damit die Tabellenführung in der 6. Runde an den einen Zähler davor liegenden FC Barcelona.