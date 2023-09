Neue Vorfälle angezeigt: Unbekannte versuchten in Osttirol Kinder mit Süßigkeiten anzulocken

In Osttirol und Südtirol kam es in den vergangenen Tagen vermehrt zu Vorfällen, bei denen Unbekannte versuchten, Kinder mit Süßigkeiten ins Auto zu locken. Die Behörden ermitteln.

Lienz, Innervillgraten – Drei Vorfälle, bei denen Kinder von Unbekannten angesprochen und angelockt wurden, beschäftigen derzeit die Polizei in Osttirol. Auch in Südtirol gab es in den vergangenen Tagen einige Ereignisse, die für Besorgnis sorgen.

Auf ihrem Schulweg wurden Mittwochfrüh drei Kinder im Bereich der Unterführung Amlacherstraße in Lienz von einem Mann in einem weißen Pkw angesprochen. Der Vorfall ereignete sich zwischen 7.20 und 7.45 Uhr. Der Mann sei grauhaarig gewesen und habe ein blau-weißes Hemd getragen. Ein Kind gab bei der Polizei an, dass ihm der Mann Süßigkeiten angeboten habe, was der Bub aber abgelehnt habe. Ein sofortige Fahndung verlief negativ. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich bei der Polizei Lienz (Tel. 059133/7230) zu melden.

Zwei Fälle in Innervillgraten

In Innervillgraten kam es zwischen 15. und 25. September zu gleich zwei Fällen: Ein Kind machte eine verdächtige Wahrnehmung auf einem Spielplatz. Zwei besorgte Mütter sowie ein Buslenker meldeten dies den Beamten. Zunächst wurden zwei Kindern im Alter von 10 und 12 Jahren im Ortszentrum (Höhe Gemeindeamt) in Innervillgraten Süßigkeiten von zwei Männern angeboten. Bei den Verdächtigen handelt es sich um Männer mittleren Alters mit dunklerem Teint, die mit einem schwarzen Pkw mit ausländischen Kennzeichen unterwegs waren.

Bei einem ähnlichen Vorfall am Montag wurde ein zwölfjähriger Bub zwischen 15 und 16 Uhr im Bereich des Parkplatzes der Freiwilligen Feuerwehr von zwei dunkelhäutigen Männern angesprochen. Wie auch im vorigen Fall waren die Verdächtigen mit einem schwarzen Auto unterwegs und boten dem Kind Süßigkeiten an. Der Bub lehnte ab, fuhr mit dem Fahrrad nach Hause und erzählte das Geschehene seiner Mutter.

Elfjähriger hörte möglicherweise Schüsse

Im Zuge der polizeilichen Erhebungen brachte die Mutter des Zwölfjährigen ein weiteres Kind mit, das eine verdächtige Wahrnehmung am nahegelegenen Spielplatz „Gutnigger Waldele“ gemacht habe. Aus einer Entfernung von etwa 50 Metern habe der Elfjährige zwei Männer mittleren Alters beobachtet, die aus einem „pistolenähnlichen“ Gerät etwas abgefeuert hätten. Zwei laute Knaller seien zu hören gewesen. Der Bub und sein Freund seien anschließend vom Ort des Geschehens geflüchtet. Bei den Erhebungen am Spielplatz wurden von der Polizei keine weiteren Spuren gefunden.

Bei den Verdächtigen handelt es sich möglicherweise in allen drei Fällen um dieselben Personen. Die Polizei Sillian (Tel. 059133/7238) bittet die Bevölkerung darum, in den vergangenen Tagen gemachte verdächtige Wahrnehmungen bzw. zukünftige Vorfälle möglichst rasch zu melden.

Mehrere Fälle in Südtirol gemeldet

In den vergangenen Tagen haben sich die Vorfälle auch in Südtirol gehäuft: Am Freitag wurde eine Schülerin in der Weggensteinstraße angesprochen, weitere Schüler in der Rovigostraße und auch vor Schulen in Gries haben ebenfalls gemeldet, mit Süßigkeiten gelockt worden zu sein.

TT-ePaper jetzt 1 Monat um € 1,- lesen Die Zeitung jederzeit digital abrufen, bereits ab 23 Uhr des Vortags. Mehr erfahren Ich bin bereits Abonnent