Unbekannte versuchten in Innervillgraten Kinder mit Süßigkeiten anzulocken

Innervillgraten – Zwei Vorfälle, bei denen Kinder von Unbekannten angesprochen und angelockt wurden, beschäftigen derzeit die Polizei in Osttirol. In einem weiteren Fall machte ein Kind eine verdächtige Wahrnehmung an einem Spielplatz. Zwei besorgte Mütter sowie ein Buslenker meldeten dies den Beamten. Alle Vorfälle ereigneten sich zwischen 15. und 25. September in der Gemeinde Innervillgraten.