Radfahrer bei Zusammenstoß vor Sillpark verletzt: Zweiter Beteiligter gesucht

Innsbruck – Nach einem Zusammenstoß zweier Radfahrer am Dienstagnachmittag in Innsbruck ist die Polizei auf der Suche nach einem Beteiligten. Zu dem Unfall war es gegen 14.35 Uhr vor dem Einkaufszentrum Sillpark gekommen. Ein 59-Jähriger, der am Radweg aus Richtung Osten kam, kollidierte beim Einbiegen auf den Vorplatz des Einkaufszentrums mit einem Radler, der aus südwestlicher Richtung kam. Beide Männer kamen zu Sturz.