Olympiasiegerin Steffen im Interview: „Auch Scheitern macht erfolgreich“

Vill, Igls – Unter dem Themenfeld „Bewältigung von Krisen und Umgang mit Scheitern auf dem Weg zu sportlichen Höchstleistungen: Entwicklung von Führungsverhalten bei Elitesportlern und Führungskräften im Spitzensport“ tauchte Schwimm-Olympiasiegerin Britta Steffen als Referentin am Bildungsinstitut Grillhof in Vill/Igls auf. Sie stand als hochtalentiertes Mädchen mit 14 bereits in der deutschen Schwimm-Nationalmannschaft, war mit 16 für Olympia mental noch nicht bereit und zog sich nach den Spielen 2004 zurück, um wiederum vier Jahre später in Peking als Doppel-Olympiasiegerin zu erstrahlen. Die 39-jährige „Grande Dame“ des deutschen Schwimmsports gewährte der TT sehr persönliche Einblicke: