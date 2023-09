Auto übersehen: Drei Verletzte bei Zusammenstoß in Fieberbrunn

Fieberbrunn – Bei einem Fahrzeugzusammenstoß in Fieberbrunn wurden am Dienstagnachmittag drei Personen verletzt. Laut Polizei wollte ein 63-Jähriger von einer Hauszufahrt in die Hochkönigstraße (B164) in Richtung St. Johann einbiegen, übersah dabei jedoch das Auto eines 70-Jährigen, der ebenfalls Richtung St. Johann unterwegs war.