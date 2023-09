Irak erließ Haftbefehle nach Brand bei Hochzeitsfeier

In der Mitteilung des Innenministeriums hieß es demnach: Erste Untersuchungen wiesen daraufhin, dass es sich nicht um einen kriminellen Hintergrund handle. Stattdessen wird vermutet, dass mangelende Sicherheitsvorkehrungen der Grund für das Unglück seien.

Nach bisherigen Angaben sollen bei dem Brand in der Nacht zum Mittwoch mindestens 114 Menschen ums Leben gekommen und 200 weitere verletzt worden sein. Der Irakische Rote Halbmond rechnet damit, dass die Zahlen weiter steigen. Auf Bildern der Katastrophe war eine eingestürzte und ausgebrannte Halle im Ort Al-Hamdanija zu sehen.

Auf Videos in sozialen Medien, die Momente vor dem Brand zeigen sollen, fallen offenbar brennende Teile der Raumverkleidung von der Decke. Hochzeitsgäste springen von Tischen auf und versuchen, sich in Sicherheit zu bringen. Das Hochzeitspaar auf der Tanzfläche wirkt wie unter Schock. Auf anderen Videos ist die Hochzeitsgesellschaft noch kurz zuvor beim Tanzen und plaudernd an Tischen zu sehen. Überlebende sagten im Fernsehen anschließend, das Brautpaar habe überlebt.