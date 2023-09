Mindestens 100 Tote durch Brand bei Hochzeit im Irak

Durch einen Brand während einer Hochzeitsfeier im Nordwesten des Irak sind in der Nacht auf Mittwoch mindestens 100 Menschen ums Leben gekommen. 150 weitere Menschen wurden bei dem Vorfall in einem Festsaal in der Ortschaft Hamdanijah in der Provinz Niniwe verletzt, wie die amtliche irakische Nachrichtenagentur INA berichtete. Es handle sich um eine "vorläufige Bilanz". Der Sprecher des irakischen Gesundheitsministeriums, Saif al-Badr, bestätigte die Zahlen gegenüber AFP.