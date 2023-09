Bekenntnis des Kanzlers

In Zeiten multipler Krisen tut etwas Aufmunterung jedem gut. Nur geht der Stimmungswechsel nicht auf Knopfdruck. Kanzler Karl Nehammer probiert es dennoch. Dabei schwingt viel Selbstlob mit. Gute Politik muss nicht erklärt werden, die Menschen spüren es – etwa im Börserl. Dann goutieren sie das bei Wahlen. Nehammer will gute Stimmung verbreiten, indem er die Performance der Regierung aufzeigt. Verständlich, dass er das tut. Die ÖVP steht in Umfragen nicht gut da.