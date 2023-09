Mauer stürzte in Kärnten auf fünfjährigen Buben: Schwerst verletzt

Deutsch-Griffen – Ein fünfjähriger Bub ist am Dienstagnachmittag in Deutsch-Griffen (Bezirk St. Veit an der Glan) von einer umstürzenden Betonziegelmauer verschüttet worden. Der Unfall hatte sich bei Bauarbeiten ereignet, der Bub erlitt schwerste Kopfverletzungen und musste an Ort und Stelle in künstlichen Tiefschlaf versetzt werden.