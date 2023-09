SPÖ-Papier geleakt: Zeiler als Finanzminister in Schattenkabinett

Versehentlich wurde ein Strategiepapier der SPÖ über einen falschen Verteiler an 800 Empfänger versandt. In dem Schreiben wird ein Schattenkabinett für Parteichef Andreas Babler entworfen.

Wien – Unbeabsichtigt ist am Dienstag ein internes SPÖ-Strategiepapier geleakt worden. In der Unterlage, die dem Kurier und der APA zugespielt wurde, wird ein Schattenkabinett für Parteichef Andreas Babler entworfen. Prominentester Kopf darin ist Medienmanager Gerhard Zeiler als Finanzminister. Die SPÖ bestätigte am Abend die Authentizität der Unterlagen, es handle sich aber um kein Parteipapier, sondern um eine ohne Auftragsverhältnis erstellte Präsentation des SORA-Insitituts.

Die Präsentation habe SORA-Sozialforscher Günther Ogris ohne Auftrag der Partei erstellt und am Montag Babler vorgestellt, um einen möglichen Auftrag für eine Beratung zu werben, so eine SPÖ-Sprecherin gegenüber der APA. Am Dienstag sollte die Unterlage der SPÖ per Mail übermittelt werden, wurde aber fälschlicherweise an einen falschen Verteiler mit rund 800 Empfängern versandt.