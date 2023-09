Weinold-Gala für guten Zweck, starkes Finale von Inline-Speedskaterin Petutschnigg

Gala: Am 7. Oktober (18 Uhr) kommen Freunde des Kampfsports in der Innsbrucker Sporthalle Hötting-West auf ihre Rechnung. Im Rahmen einer Gala präsentieren sich Welt-, Europa- und Staatsmeister der Szene. Die Gastgeber Charly und Peter Weinold geben dabei auch einen Einblick in ihren Werdegang, der kürzlich auch in Buchform erschien („Ein Leben im gemeinsamen Einklang“). Die Einnahmen kommen zwei an einer Gen-Krankheit laborierenden Kindern zugute.

Vorverkauf-Tickets: vweinold@gmail.com

Starker Abschluss: Inline-Speedskaterin Anna Petutschnigg ließ zum Saisonabschluss die Rollen noch einmal heiß laufen: Bei der größten Weltcup-Veranstaltung, dem stark besetzten Inline-Berlin-Marathon mit über 9000 Startern, raste die Wörglerin auf Rang 13 – drei Sekunden hinter Siegerin Gabriela Rueda (COL). Damit landete Petutschnigg in der abschließenden Weltcup-Gesamtwertung auf Platz fünf.

© Petutschnigg

Sieg und Niederlage: Tirols Floorball-Bundesligisten bilanzierten nach dem Saison-Auftakt am Wochenende unterschiedlicher, wie es nicht sein könnte: Während sich die Damen der SPG Hot Shots Ibk/Wikings ein spannendes Duell mit dem Wiener VBV lieferten und 5:3 siegten, mussten sich die Herren der SPG Linz/Rum Vizemeister Villach 1:13 geschlagen geben.

Am Podest: Die Osttirolerin Irina Olsacher blieb einmal mehr im Racketlon (Tischtennis, Badminton, Squash, Tennis) am Ball: Bei den Austrian Open in Graz, den Super World Tour Finals, dem nach der WM größten Event der World Tour, stand sie mit Rang drei erstmals im Elite-Einzel am Podest: „Es freut mich sehr, dass es zuhause geklappt hat.“

Landesmeister: Tirols Orientierungsläufer kürten unlängst nahe Tarrenz ihre Landesmeister im Lang-Bewerb: In den Eliteklassen siegten Gregor Sturm (OII) und Isabel Hechl (NF Kitzbühel). Insgesamt gingen sieben Goldmedaillen an Orienteering Ibk-Imst, je drei an die Naturfreunde Kitzbühel und OL Kufstein sowie zwei an den HSV Absam.