7. Oktober: Tag der Johanniter Tirol

Am Tag der Johanniter können sich Besucher:innen über die vielen Einsatzbereiche der Johanniter Tirol informieren und sind an den einzelnen Stationen zum aktiven Mitmachen und Ausprobieren eingeladen: An einer Trainingspuppe einen Defibrillator-Einsatz üben, im Rettungsauto das Folgetonhorn aktivieren, Erste-Hilfe-Maßnahmen bei Babys kennenlernen und vieles mehr.

Ich freue mich, Sie herzlich zum Tag der Johanniter am Innsbrucker Marktplatz einladen zu dürfen. Die Johanniter Tirol sind seit 45 Jahren in Tirol aktiv und wichtiger Partner für das Tiroler Sozial- und Gesundheitswesen. Rund 100 sozial engagierte Mitarbeiter:innen stehen täglich im Einsatz für Menschen mit Betreuungs- und Unterstützungsbedarf, für Menschen in Notsituationen sowie für Menschen mit Behinderungen oder altersbedingten Erkrankungen. Unser Leistungsspektrum geht jedoch noch weit über diesen Aufgabenbereich hinaus. Beim Tag der Johanniter haben Sie Gelegenheit, unsere Organisation näher kennenzulernen. Es erwarten Sie viel Information, interessante Einblicke in unsere Arbeit, aber auch zahlreiche Stationen, an denen Sie unter Anleitung unserer Sanitäter:innen Erste-Hilfe-Maßnahmen erlernen und erproben können. Für Familien mit Kindern gibt es ein buntes Unterhaltungsprogramm und für Erwachsene ein Gewinnspiel mit zahlreichen Sofortpreisen. Besuchen Sie uns am 7. Oktober beim Tag der Johanniter. Wir freuen uns auf Sie!