Reutte stolpert in Richtung Stadt

Die Stadterhebung Reuttes geht in die finale Phase. Obwohl alle wissen, dass es diesmal passieren wird, ziert sich die Politik. Nur Historiker Lipp schreitet mit breiter Brust voran.

Reutte – Bürgermeister Günter Salchner hat auf den Knopf gedrückt. Die Rohrpost ist in der Pipeline und die hat, einmal losgeschickt, bekanntlich nur ein Ende, um wieder ans Tageslicht zu kommen. Die Stadtwerdung Reuttes geht ins große Finale – die lokale Politik will es, bremst aber zugleich verbal, will angeblich die Bevölkerung abholen.