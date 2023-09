Große Suchaktion in Prägraten: Bergsteiger erschöpft mittels Drohne gefunden

Prägraten – Eine große Suchaktion nach einem Bergsteiger in Osttirol endete am Mittwoch erfolgreich. Der Abgängige wurde von einem Drohnenpiloten der Polizei mittels Wärmebildkamera erschöpft gefunden.

Der 68-jährige Bergsteiger unternahm gegen 11 Uhr mit zwei deutschen Freunden eine Wanderung am Wiesachweg, vom Parkplatz „Frösach“ in Prägraten zur „Bodenalm“ (Gehzeit rund zwei Stunden). Nach einer Stunde teilte der Mann seinen Begleitern mit, dass er nicht mehr weitergehen werde und er gemütlich wieder retour zum Ausgangspunkt wandern werde. Am Parkplatz werde er auf sie warten.

Der Abgängige konnte schließlich um 21.26 Uhr von einem Drohnenpiloten der Polizei mittels Wärmebildkamera in einem Waldstück südlich des Wiesachweges liegend gefunden werden. Die Rettungsmannschaft konnte ihn dort unverletzt aber erschöpft und desorientiert auffinden und bergen. Er wurde in der Folge seinen Begleitern übergeben. Der Mann gab laut Polizei an, er habe am Rückweg eine Abkürzung nehmen wollen. Dabei habe er völlig die Orientierung verloren und habe sich schließlich nicht mehr weiter getraut.