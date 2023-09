Nichte von Maximilian Schell: „Wurde als 14-Jährige von ihm sexuell missbraucht“

In ihrem Buch "Szenen keiner Ehe" wollte Marie Theres Relin eigentlich ihre gescheiterte Ehe aufarbeiten. Doch sie schildert darin auch einen sexuellen Übergriff ihres Onkels.

Ihrer Mutter, der 2005 verstorbenen Maria Schell, gibt Relin eine Mitschuld an der Tat. Demnach gab es in der Familie keinen Schutzraum. Die Übergriffigkeit der Männer wurde von ihrer Mutter Maria Schell sogar geduldet: "Meine Mutter in ihrer dämlichen Männerverehrung hatte die pädophilen Neigungen sozusagen gefördert", so Relin.