Nehammer an arme Familien: „Billigste warme Mahlzeit ist Hamburger um 1,4 Euro“

In geselliger Runde hat Kanzler Karl Nehammer am Rande einer Veranstaltung die Kinderarmut in Österreich mit umstrittenen Aussagen entkräftet. Indirekt gab er den Eltern die Schuld, wenn Kinder hungrig seien und keine Mahlzeit bekämen. „Wenn ich zu wenig Geld habe, gehe ich eben mehr arbeiten“, so der Kanzler.

Hallein – In geselliger Runde bei Weißwein und italienischer Jause hat Kanzler Karl Nehammer die Position seiner Partei zum Thema Armut einmal mehr eindrücklich unter Beweis gestellt. Wir erinnern uns: Nehammers Vorgänger Sebastian Kurz empfahl als Mittel gegen Altersarmut den Kauf von Wohnungen.

In einem Video, das jetzt eine Rede von Nehammer zeigt, regt sich dieser über Diskussionen zur Armut bei Kindern und zur Teilzeitquote auf. Er schiebt die Schuld den Eltern zu: „Was ist eigentlich mit den Eltern? Was heißt, ein Kind kriegt keine warme Mahlzeit in Österreich? Wisst ihr, was die billigste warme Mahlzeit in Österreich ist? Sie ist nicht gesund, aber sie ist billig: Ein Hamburger bei McDonald´s. 1,40 Euro, mit Pommes 3,50 Euro.“

Niemand solle behaupten, so eine Mahlzeit könnten sich Eltern nicht leisten, legte er nach. Es handle sich zwar nicht um gesundes Essen, wenn der Staat jedoch mit „Kalorientabellen“ eingreife, sei man bald in der DDR.

Kritik lässt vor allem in Netz nicht auf sich warten. Viele User sind über die Aussagen empört und werfen der Partei einmal mehr Weltfremdheit vor. Auch die Kalkulation des Kanzlers ist übrigens nicht völlig korrekt: Ein Hamburger bei McDonald's kostet mittlerweile 1,99 Euro, eine kleine Portion Pommes 2,99 Euro, eine große Portion bereits 3,99 Euro.

Auch mit Kritik an Frauen in Teilzeit spart Nehammer in dem Video nicht: „Wieso erhöht sich die Teilzeitquote nicht? Nicht einmal bei den Frauen, die keine Betreuungspflichten haben? Wenn ich zu wenig Geld habe, gehe ich mehr arbeiten.“

Die ÖVP hat das Video als echt bestätigt, es sei am Rande der Funktionärsveranstaltung in Hallein entstanden: „Es handelt sich um ein echtes, aber zusammengeschnittenes Video“. Man sei davon überzeugt, „dass jedes Kind in Österreich eine warme Mahlzeit bekommen kann, wenn die Eltern ihre Verantwortung wahrnehmen, zumal wir die Familien wie nie zuvor unterstützen“, betont die Partei gegenüber dem Sender Puls4. (TT.com)