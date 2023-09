Zwischen neun Jägern und einem Gejagten in der Volleyball-Liga

Innsbruck – „Wir wollen das Triple!“ Die Ansage von Hypo-Tirol-Kapitän Niklas Kronthaler ist deutlich – gerichtet an die bei der Saisonvorschau des österreichischen Volleyballverbandes in Wien neben ihm aufgefädelte Konkurrenz. Mit dem Sieg im Supercup setzte der Meister und Cupsieger des Vorjahres bereits am Montag ein erstes Zeichen, am Samstag (Bundesliga) und Sonntag (Cup) geht es in den Alltag. In der Liga mit dem bewährten Modus mit Grunddurchgang und Play-offs der Top acht. Neu ist nur der Name „powerfusion Volley League Men“. Die Bundesliga-Clubs schlossen sich bekanntlich zu einem Verein zusammen (mit eigener Homepage volleyball-bundesliga.at), der die Liga austrägt. Bislang aber nur jene der Männer. „Wir hoffen, dass wir auch bald Damen und 2. Bundesliga vereinen können“, sagt ÖVL-Präsident Peter Kirchmayr.