Ogris legt SORA-Geschäftsführung mit sofortiger Wirkung zurück

Wien – Das am Dienstag unbeabsichtigt an die Öffentlichkeit gelangte „SPÖ-Strategiepapier“ von SORA hat unangenehme Konsequenzen für das Meinungsforschungsinstitut. Sozialforscher Günther Ogris legt seine Funktion als Geschäftsführer von SORA mit sofortiger Wirkung zurück, teilt das Unternehmen am Donnerstag mit. Christoph Hofinger wird das Institut ab sofort eigenständig leiten.