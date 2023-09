57-Jährige in Kirchdorf von Mutterkuh attackiert und verletzt

Eine Mutterkuh, die offenbar ihr Kalb beschützen wollte, griff die Frau mehrmals an. Eine 48-Jährige konnte die verletzte 57-Jährige schließlich retten.

Kirchdorf – Eine 57-Jährige wurde in Kirchdorf von einer Mutterkuh angegriffen und verletzt. Die Österreicherin wollte am Montag ein Kalb vom Feld in den Stall bringen. Als sie sich dem Jungtier näherte, wurde sie plötzlich von der Mutterkuh angegriffen und zu Boden gestoßen.