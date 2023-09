Salvenmoser verteidigt am Bodensee seinen EM-Titel

Überlingen – „Jedes Glas ist ein Unikat“, schreibt Josef „Seppi“ Salvenmoser auf seiner Website, die der Kitzbüheler als Glasbläser betreibt. Doch für den „Windflüsterer“ gilt das auch: „Es gibt wohl wenige, die in zwei Sportarten Medaillen gewonnen haben“, meinte der 58-Jährige lachend. Als Welt- und Europameister im Drachenfliegen (Team) kennen ihn die meisten, seine Leidenschaft für Surfbretter aus den 80er-Jahren (Division II) mittlerweile auch. Diese Oldtimer auf Wasser kommen noch ohne Foiling aus – und schwer sind sie auch (Brett 18 kg). Erst kürzlich feierte Salvenmoser am Bodensee erneut den EM-Titel – und wiederholte damit seinen Erfolg vom Vorjahr am Wallersee (Sbg.). Auf den Rängen zwei und drei: der Wahl-Tiroler Ferdinand Hager und der Deutsche Kay Bürger. Mit dem Erfolg sammelte „Seppi“ auch genügend Punkte für die Europacup-Gesamtwertung.