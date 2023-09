Sind Tiroler Lokale ein besonders teures Pflaster? Das sagt die Gastro-Obfrau

Innsbruck – Ein Mineralwasser für 3,90 Euro, ein kleines Bier für 4,50 Euro oder ein weißer Spritzer für 4,50 Euro – sind in Tirol keine Seltenheit. In Innsbruck er Lokalen Zahlt man im Schnitt um rund 15 Prozent mehr als in Graz, wie ein Preisvergleich der Tiroler Arbeiterkammer (AK) kürzlich aufgezeigt hat – die TT berichtete. Aber auch innerhalb Tirols gibt es hohe Preisspannen von bis zu 58 Prozent. Warum Tirol im Vergleich zu anderen Bundesländern so ein teures Pflaster ist, hat die TT Anna Kurz, Gastronomie-Obfrau in der Wirtschaftskammer Tirol, gefragt.