Herbstferien in Südtirols innovativstem Familienhotel

Nur 1,5h von Innsbruck entfernt: Wie im Falkensteiner Family Resort Lido neue Maßstäbe in puncto Spaß & Action gesetzt werden.

Strahlende Kinderaugen, Gelächter und Glücksgefühle im Überfluss: Im innovativen Falkensteiner Family Resort Lido bei Bruneck im Pustertal werden Geschichten einer abenteuerlich-schönen Kindheit geschrieben! Kurzum: eine magische Familienauszeit, die man so schnell nicht wieder vergisst. Diese Highlights inkl. spannendem Halloween Paket (mit 15% Rabatt) warten im Herbst auf große und kleine Gäste:

Einzigartig in Europa: Der Rooftop Sky Adventure Park mit Ganzjahresskipiste

Zu entdecken gibt es hier so einiges – sogar auf dem Hotel. Ein absolut einzigartiges Kinderparadies bietet sich Gästen nämlich dort, wo man es am allerwenigsten vermuten würde: dem Hoteldach. Wo sonst kann in so luftiger Höhe mit dem Bobby Car um die Wette gefahren, in einer interaktiven Trampolinwelt gesprungen und das ganze Jahr ohne Schnee Ski gefahren werden?

Planschen nach Herzenslust in Südtirols coolster Hotel-Badewelt

Ein Natursee mit Sandstrand und Seeterrasse sowie eine actionreiche Wasserwelt mit drei Wasserrutschen, Outdoor Infinity Pool, Indoor Pool und Babybecken garantieren endlosen Wasserspaß für jedes Alter. Das Highlight? Die längste Indoor-Wasserrutsche des Landes mit Zeitmessung sorgt mit 120m Länge und 17m Höhe für geballte Action.

Erholung und Abenteuer für jedes Familienmitglied

Dank der Falkensteiner Kinderbetreuung Deluxe, die täglich ein abwechslungsreiches Programm aus Spiel und edukativen Elementen bietet, dürfen sich Eltern auch über eine erholsame Auszeit unter sich freuen. Im Baby Land, Falky Land und der Teen Zone findet altersgerechtes Entertainment statt. Getreu dem Motto „Magic Family Moments“ kommt auch die Unterhaltung für die ganze Familie bei gemeinsamen Ausflügen und Familienprogrammen nicht zu kurz.

12 Höfe für ein neues Gourmet-Konzept

Die Tradition des Falkensteiner Stammhauses lebt mit der bewussten Auswahl der lokalen landwirtschaftlichen Familienbetriebe und regionalen Hersteller wieder auf. Ehemals 12 an der Zahl, bleibt die Inspiration der ‚12 Höfe-Gourmetküche‘ bestehen, und mit ihr ein nachhaltiger Zugang zur Auswahl bester regionaler Zutaten für ein unvergleichliches Genusserlebnis. Im Zuge der Verwöhnpension Plus wird Genuss zum Erlebnis für alle: Live-Cooking an einzelnen Marktständen mit Antipasti, einer hauseigenen Knödel- und Pasta-Manufaktur, Pizza und BBQ sowie Süßes aller Art machen dem Genussland Südtirol alle Ehre.

Exklusive Familien-Angebote für den Herbst

Den goldigen Herbst von unserer Rooftop Bar aus bestaunen, auf der längsten Indoor-Wasserrutsche des Landes um die Wette rutschen und in der interaktiven Trampolinwelt am Dach hoch hinausspringen. Freuen Sie sich auf einzigartige Tage in unserem Erlebnisresort der Extraklasse und profitieren Sie von unseren Angeboten:

Halloween im Lido mit 15% Preisvorteil - ab 3 Nächten vom 27.10. – 05.11.