Power-To-Heat-Anlage in Betrieb: Ein neuer Turm heizt Hall ein

Aus Strom wird Wärme: Die größte Power-To-Heat-Anlage in Tirol ist offiziell in Betrieb gegangen.

Hall – Im Prinzip ist es ein riesiger „Wasserboiler“, der in Hall hoch in den Himmel ragt. Power-To-Heat lautet der technische Name der Anlage, die auf dem Gelände des Biomassekraftwerks steht. Aus Energie wird Wärme gewonnen – das passiert, kurz gesagt, in dem neuen Gebäude. Am Donnerstag ist die Anlage der Hall AG offiziell in Betrieb gegangen.