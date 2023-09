Unbeaufsichtigter Topf Öl sorgte in Schwaz für Wohnungsbrand

Schwaz – Am Donnerstag gegen Mittag musste die Feuerwehr Schwaz wegen eines Brandes ausrücken: In einem Mehrparteienhaus fing Öl in einem Topf Feuer. Der Brand ereignte sich gegen 12.02 Uhr, als der unbeaufsichtigten Topf Öl, der auf einer eingeschalteten Herdplatte in der Küche einer Wohnung stand, Feuer fing.