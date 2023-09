Abtrünnige Kuh in Imst aus Bach gerettet

Imst – Eine ausgebüxte Kuh hielt am Dienstag die Feuerwehr Imst auf Trab. Am Nachmittag alarmierte ein Landwirt die Stadtfeuerwehr. Eine seiner Kühe war in den Schinderbach gestürzt. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr sicherte der Bauer das Tier vor einem weiteren Abrutschen in den Fluss und konnte es beruhigen.