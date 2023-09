37-Jähriger kippt in Hainzenberg mit Betonmischer um und verletzt sich schwer

Hainzenberg – In der Gemeinde Hainzenberg im Zillertal ist es Donnerstagvormittag zu einem schweren Unfall gekommen. Der Fahrer, ein 37-jähriger deutscher Staatsbürger, der in Tirol wohnt, war mit einem voll beladenen Betonmischer von Zell am Ziller nach Gerlos unterwegs. Um 10.30 Uhr im Bereich der sogenannten „Bichlreibe“, einer 180 Grad Linkskehre, im Gemeindegebiet von Hainzenberg, kippte der Lenker aus noch unbekannter Ursache auf die rechte Seite um. Der Lenker erlitt dabei schwere Verletzungen an der Hüfte und Wirbelsäule. Ersthelfer konnten den Verletzten aus dem Führerhaus befreien. Nach der Erstversorgung wurde der Mann mit dem Rettungshelikopter in die Uniklinik Innsbruck geflogen. Am LKW entstand erheblicher Sachschaden.