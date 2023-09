64-jährige Auto-Lenkerin kollidiert in Weer mit 13-jährigem E-Bike-Fahrer

Zu einem Zusammenstoß zwischen einer Autofahrerin und einem E-Bike-Fahrer kam es am Donnerstagnachmittag in Weer in Schwaz.

Weer – Am Donnerstag gegen 16.30 Uhr lenkte eine 64-jährige Österreicherin ihren Wagen auf der Gemeindestraße von Weer kommend bergwärts in Richtung „Weerer Eben“, um in weiterer Folge in Richtung „Klocker Bichl“ abzubiegen.