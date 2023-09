EU verlängert Schutzstatus für vertriebene Ukrainer

Brüssel – Die EU-Innenministerinnen und -minister haben am Donnerstag den Vorschlag der Europäischen Kommission, den vom russischen Angriffskrieg aus der Ukraine Vertriebenen länger Schutz in der EU gewähren, politisch abgesegnet. Der vorübergehende Schutzstatus wird bis 3. März 2025 verlängert. 4,1 Millionen Menschen haben laut Eurostat mit Stand 31. Juli 2023 Schutz und Unterstützung in der EU gefunden.