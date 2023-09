Online-Boom ist vorbei: Kunden kaufen wieder mehr im Laden

Für knapp 90 % der befragten Händler sei der Online-Boom „vorerst vorbei“. „Das gewohnte Einkaufsverhalten der Kunden ist zurück, und es wird wieder vermehrt in Geschäften eingekauft“, erklärt Claudia Brauer vom MCI. Zudem bestätige die Mehrheit der Händler, dass sich die Konsumentenstimmung und Kaufkraft verschlechtert haben. Etwa die Hälfte gebe auch an, unter Fachkräftemangel zu leiden. Zudem steige der Wettbewerbsdruck, was die Händler dazu zwinge, in kostenintensive Marketingmaßnahmen zu investieren. „Für viele Onlinehändler stellt das wegen knapper Budgets und komplexer Inhalte ein massives Problem dar“, so Brauer.