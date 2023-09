Herbstmarkt in Reutte: Der Untermarkt wird zu Schaufenster

Reutte – Am 3. Oktober, dem Tag der deutschen Einheit, verwandelt sich der Reuttener Untermarkt wieder in ein Schaufenster bäuerlicher Direktvermarkter und Kunsthandwerker. Standbetreiber aus dem Außerfern, dem Tiroler Oberland und dem grenznahen Allgäu nutzen heuer wieder diesen frequenzstarken Tag und verwandeln die Begegnungszone in ein großes Schaufenster ihres Könnens. Die Produktpalette reicht von Käse, Fleisch- und Wurstwaren sowie Kräuterprodukten bis zu Tees, Likören, Edelbränden und Honig. Kartoffeln und Obst kommen aus dem Oberland. Mode, Taschen und Schmuck sowie Kunsthandwerk aus Stein, Glas und Holz runden das Angebot ab. Der Markt beginnt um 11 Uhr und schließt um 18 Uhr. (fasi)