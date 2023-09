Kraftvolles Kasperltheater: „Il Barbiere di Siviglia“ in Salzburg

Szenisch deuten Bloéb und das Ausstattungsduo Laura Malmberger und Paul Sturminger Comedia dell’Arte an, die Bühne bleibt zeit- wie ortlos weiß, die Bühnenmechanik wird sichtbar. Der Mond lässt sich hochziehen. Wie Wind und Donner gemacht werden, erfährt man auch: In einer eindrücklichen Szene steht Rosina, die eingangs erwähnte Angebetete (Katie Coventry), allein im Regen. Blitze blitzen, Donner donnert. Für einen Augenblick wähnt man sich wieder in Bloébs erstem, gewittergestähltem Telfer Theatersommer.

Musikalisch ist der Salzburger „Barbiere“ eine feine Sache. Carlo Benedetto Cimento, neuer erster Kapellmeister am Haus, treibt das Mozarteumorchester in Höllentempo durch die Partitur – und die DarstellerInnen bisweilen übermütig vor sich her. Denen hat Bloéb allen unnötigen Ernst an der eigenen Kunst ausgetrieben: Übermütig verlieren sie sich in den Intrigen, den echten und den eingebildeten, blödeln, posieren, singen und schnaufen ganz wunderbar. Theodore Brown, der den Graf Almaviva spielt, hat zuletzt schon in der Innsbrucker „Italiana in Algeri“ bewiesen, dass ihm Rossinis Auf und Ab, das irrwitzige Hin und Her liegt. Auch George Humphreys als titelgebender Barbier ist stimmlich wie darstellerisch Situationselastiker und Daniele Macciantelli darf als Bartolo böse schauen und prächtig brummen. Kraftvoll ist das Ganze, direkt, kunstvoll ungekünstelt – und sehr komisch. (jole)