Dieselben Rollenbilder wie vor vielen Jahren

Über einen Zeitraum von zwei Jahrzehnten hat die Pädagogik-Professorin Astrid Kaiser an der Universität Oldenburg die Berufswünsche von Kindern in Deutschland, Chile und Japan erhoben. Diese ähneln sich in allen Kulturkreisen und veränderten sich auch über die Jahre nicht. Ihr Fazit: "Bei den Jungs zählt Kraft, Macht und Technikbeherrschung, Mädchen sehen sich eher in helfenden Berufen oder in solchen, die mit Ästhetik in Verbindung stehen." Selbst beim Arztberuf, der sowohl für Mädchen als auch Buben attraktiv erscheint, sind die Motive unterschiedlich: "Mädchen wollen heilen und pflegen, Jungs operieren", sagt Kaiser.