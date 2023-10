Kinofilm Paw Patrol: Der Mighty. Kleine Hunde mit Superkraft

Es ist soweit! Seit Ende September nehmen euch in „Paw Patrol: Der Mighty“ die Mighty Pups auf eine Heldenmission mit. Als ein magischer Meteor in die Abenteuerstadt einschlägt, verleiht er den Welpen der Paw Patrol Superkräfte und verwandelt sie augenblicklich in die mutigen Mighty Pups. Wen überrascht es, dass sie fortan auf großer Heldenmission unterwegs sind?