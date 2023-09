Urlauber bot Kind in Innervillgraten Süßigkeiten an, polizeiliche Überprüfung kaum möglich

Ein 23-jähriger Urlauber bot einem vorbeigehenden Kind in Innervillgraten Süßigkeiten an, das Kind lehnte ab. Beobachter erkannten in der Tat kein Fehlverhalten, die Polizei erklärt den Fall als aufgeklärt.

Innervillgraten – Ein 23-jähriger saudischer Urlaubsgast hatte am 15. September gegen 17 Uhr in Innervillgraten ein Kind angesprochen, das vorbeikam als er an seinem Auto hantierte. Der Mann wollte dem Kind Süßigkeiten schenken, was von dem Kind aber abgelehnt wurde.