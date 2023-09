„Manege frei!“ für das Umweltmonster in Kufstein

Kufstein – Ein Umweltmonster hat sich am Freitag in Kufstein niedergelassen. Bis 12. Oktober kann man es in der Manege vor der Kunstgalerie Dia:log in der Kinkstraße antreffen (10 bis 18 Uhr). Wobei die Manege an sich schon den Kern der Sache trifft: Der Mini-Irrgarten wurde von 600 Kindern und Jugendlichen aus und um Kufstein aus Plastik-Abfällen errichtet.