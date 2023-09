Vizekanzler Kogler relativiert Nehammers Burger-Gate: Regierung bekämpfe gezielt Armut

Nachdem am Donnerstag ein Video veröffentlicht wurde, in dem sich Bundeskanzler Nehammer fragwürdig über Kinderarmut und Teilzeitarbeit äußert, relativiert der grüne Vizekanzler Werner Kogler nun die Aussagen seines schwarzen Regierungspartners.

Wien – Als „unachtsame Aussagen, manche sagen: Parolen“ hat Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) die Ausführungen in einem aufgetauchten Video von Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) zu in Teilzeit arbeitenden Frauen und zu Kinderarmut bezeichnet. „Diese Aussagen waren natürlich schon weit weg von den Lebensrealitäten dieser Frauen“, sagte Kogler am Freitag vor Journalistinnen und Journalisten in Wien. Gleichwohl lobte er die, wie er betonte, Regierungsarbeit bei der Armutsbekämpfung.